300 francs per bittar davent ina cigaretta

1 / 3 Legenda: Littering po bainspert vegnir in tema dal passà. Keystone 2 / 3 Legenda: Cun l’adattaziun da la lescha d’ambient po i dar chastis da fin 300 francs per bittar rument giun plaun. Keystone 3 / 3 Legenda: Era in «index da reparatura» è giavischads dal Cussegl naziunal. Keystone

Bittar rument giun plaun e betg dismetter pudess vegnir char en il futur. Il Cussegl naziunal vul chastis d'enfin 300 francs, per exempel sch'ins bitta davent ina cigaretta. El vul perquai adattar la lescha d'ambient.

En singuls chantuns datti gia tals chastis per littering. Il Cussegl naziunal vul uss ina regla naziunala. Sco proxim sa fatschenta il Cussegl dals chantuns cun la fatschenta.

audio Sessiun extraordinaria: Uschia duai l'economia circulara vegnir rinforzada 03:50 min, ord Actualitad dals 03.05.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 50 Secundas.

Reducir, reutilisar, reciclar

Cun midadas en la lescha per la protecziun da l’ambient vul il Cussegl naziunal rinforzar l’economia sco er il recicladi da rument. En il center statti d’evitar e reutilisar rument. Il Cussegl federal duai pudair ordinar pretensiuns per la durada da vita d’in product. Per exempel quant ditg ch'in product haja da tegnair u quant simpel ch'el è da reparar.