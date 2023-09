Il Cussegl naziunal na vul savair nagut d'auzar las subvenziuns per il turissem ed il svilup regiunal ch'il Cussegl dals chantuns ha decidì il zercladur. La chombra gronda di Na d'auzar la contribuziun a Svizra turissem per 13 milliuns francs sco era d'augmentar la contribuziun al fond per il svilup regiunal per 12,7 milliuns francs. Il Cussegl naziunal suonda uschia al Cussegl federal che vul sustegnair il turissem ils onns 2024 enfin 2027 cun en tut bundant 646 milliuns francs.

Tut en tut ha il Cussegl naziunal gì da decider mesemna davart set conclus federals. Quels pertutgan tranter auter la promoziun dal turissem, l'e-government, la politica regiunala e la promoziun da l'export. Tuttas èn vegnidas acceptadas cun clera maioritad en la votaziun generala.