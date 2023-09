Nagin obligatori da solar per tut ils edifizis novs

A l’entschatta da la sessiun d’atun ha il parlament refusà in obligatori da solar per tut ils edifizis novs. Uschia ston era vinavant mo edifizis novs cun tetgs u fatschadas ch’han ina surfatscha cun dapli che 300 meters quadrats installar in implant fotovoltaic.

Anc betg perina n’èn las duas chombras pertutgant l’obligatori da solar per parcadis: Il Cussegl naziunal vul installar implants solars sin parcadis en il liber ch’han ina tscherta grondezza – il Cussegl dals chantuns betg. La fatschenta va uss enavos en la Chombra pitschna.