Per edifizis duai dar in obligatori da panels solars

La cumissiun d’energia dal Cussegl naziunal pretenda in obligatori dad implants solars per tut ils edifizis novs. Quai han communitgà ils servetschs dal parlament.

Enfin il 2032 duain era ils edifizis existents cun ina surfatscha da 300 meters quadrats survegnir in implant solar. In’excepziun èn qua las chasas d’abitar. Il Cussegl dals chantuns ha gia tractà la fatschenta. Cuntrari a quel vul la cumissiun cumpetenta dal Cussegl naziunal in cumpromiss tranter ils interess per l’utilisaziun e quels per la protecziun.

Il Cussegl naziunal tracta la fatschenta probablamain en la sessiun da primavaira.