In obligatori da solar – uschia in dals plans che vegnan discutads bainprest en il parlament naziunal. La finamira è dad installar panels da solar sin uschè blers edifizis sco pussibel. I fiss in’offensiva che purtass in schlargiament marcant d’energia solara.

Las cumissiuns d’energia dal parlament èn vid cuar or ina offensiva solara. Las propostas per l’offensiva che vegnan discutadas en il proxim temp en il parlament cumpiglian in obligatori da solar per edifizis novs e per edifizis che vegnan fabritgads enturn. Enavant duain davent da l’onn 2032 era edifizis ch’existan ed èn pli gronds che 300 meters quadrat installar panels da solar.

Da principi è quai ina buna idea di l’expert d’energia Andreas Beer. Da trair a niz l’infrastructura ch’exista per energia regenerabla è ina bun’idea. Dentant co precis realisar sto vegnir ponderà bain.

La stad datti in surpli d'energia

La dumonda saja sche l’energia solara è dal dretg temp al gist lieu. Cun quai manegia Andreas Beer las differenzas tranter stad ed enviern. Cun ina massa panels da solar vegn produci durant la stad dapli electricitad co ch’ins duvrà. E d’enviern in toc damain electricitad sco ch’ins stuess avair. Vul dir che l’energia solara na po vegnir producida precis là cur ch’ins duvrà ella.

Uschia saja impurtant sch’ins ha panels da solar sin blers tetgs, ch’ins regulescha quels uschia che i han mo d’enviern la prestaziun plaina e da regular engiu la prestaziun per la stad. Uschia na sto l’electricitad surpli che vegn producida vegnir sfarlattada.

Pervi che la producziun d’energia solara n’è betg constanta èsi impurtant da fabritgar ora dasper l’energia solara era l’energia da vent e la forza idraulica. Quellas producziuns sajan anc pli persistentas e produceschan pli regular energia. Uschia vegn quai da bun a la rait di Beer che è era co-schef da l’uniun smart grid che represchenta ils interess da la rait da distribuziun.

Dentant la clav per far frunt a la midada dal clima n’è betg mo da midar sin energias regenerablas di Andreas Beer, il pli impurtant es che nus midain nos cumportament e duvrain pli pauca energia.