Per la protecziun dal clima duai dar in fonds spezial. Quai ha il Cussegl naziunal decidì en la debatta tar la nova lescha da CO2. La lescha è vegnida acceptada da la Chombra gronda cun gronda maioritad.

Cun quest fonds vul ins finanziar mesiras e promover innovaziuns per reducir a lunga vista las emsissiuns da CO2. Il fonds duai vegnir finanzià tranter auter cun entradas da taxas da sgol e cun pli auts pretschs per benzin e diesel.

Tenor la cunvegna dal clima da Paris sto la Svizra reducir sias emissiuns da CO2 fin il 2030 sin la mesadad dal 1990.

Sco proxim sto anc il Cussegl dals chantuns tractar tschertas differenzas davart la lescha da CO2.

Taxa sin bigliets da sgol

Sgular duai vegnir pli char. Suenter il Cussegl dals chantuns è la mesemna er il Cussegl naziunal sa decidì per ina taxa sin bigliets da sgol. Quella duai muntar tranter 30 e 120 francs per passagier, tut tenor distanza e classa. La decisiun fa part da la revisiun totala da la lescha da CO2. Crudada è la decisiun en il Cussegl naziunal cun 132 cunter 56 vuschs e tar 5 abstenziuns.

Gia avant aveva la Chombra gronda decidì da far pli char il benzin. Per in liter benzin duain ins en l'avegnir pajar fin 12 raps dapli. Er qua resta il Cussegl naziunal sin la lingia dal Cussegl dals chantuns e dal Cussegl federal.