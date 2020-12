Ina vusch progressiva per la Svizra muntagnarda

«Jau ma sent sco in pesch en l'aua» di Jon Pult e manegia ch'el sa senta bain a Berna: «Jau hai ina buna posiziun ed hai uschia pudì metter accents». Sia funcziun sco vicepresident da la cumissiun da traffic dal Cussegl naziunal sco era sia funcziun sco vicepresident da la Partida socialdemocratica Svizra dattan ad el la pussaivladad d'esser in commember activ ed engaschà.

«Per mai èsi clerischem che jau represchent la Svizra plurilingua e muntagnarda,» di Jon Pult. Dentant na vegn el mai ad esser il represchentant da pitschens interess particulars, mo perquai ch'els vegnan numnads interess da las regiuns da muntogna. «Jau vi rinforzar la populaziun progressiva» oravant tut en Grischun ed en las regiuns da muntogna dentant era per tut la Svizra «la finala sto il Cussegl naziunal far politica per l'entira Svizra».

En tschertga da la dretg’incumbensa

Per ella saja la lavur en in parlament insatge tut nov, di Anna Giacometti. «Jau hai era gì respect da la lavur. I dat blers temas ed ins sto esser fitg attentiv.»

Probabel era pervia da sia experientscha en fatgs da la politica da l’exteriur – ella ha lavurà plirs onns sin l’ambassada da Lissabon ed al consulat a Milaun – ha la fracziun liberaldemocratica tramess ella en la cumissiun per la politica exteriura. Ma Anna Giacometti n’è betg propi cuntenta cun questa schelta. «Cunzunt era sco represchentanta dal Grischun dessi pli interessantas cumissiuns, sco per exempel la Cumissiun per ambient, planisaziun dal territori ed energia.» Ella spera perquai da pudair midar, quai era per pudair esser pli activa a Berna.

Defensura da lingua ed egualitad

La midada dal Cussegl grond, nua ch'ella ha politisà durant circa 15 onns, a Berna sin il palc naziunal ha era purtà midadas en la vita privata da Sandra Locher Benguerel. Ella saja uss pli savens a Berna, haja era stuì chattar ina dimora per il temp da las sessiuns e da las numerusas sesidas da fracziun e cumissiun.

Dapi in onn sesa ella en la cumissiun per scienza, educaziun e cultura da la chombra gronda. Sco scolasta haja ella er ina grond'affinitad per quels temas. «Jau sun a Berna era sco represchentanta da las dunnas dal Grischun ed jau stun era en per l’egualitad.»