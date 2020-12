Sandra Locher Benguerel

Sche jau stuess dar in titel a Sandra Locher Benguerel, per ses emprim onn a Berna, lura fiss quai «la realisatura». Apaina ch'ella è entrada en Chasa federala ha ella dà gas. Ils dossiers ch'ella ha prendì enta maun, quels sa ella bunamain ordadora. E quella diligenza ha purtà a la magistra en curt temp respect a Berna. Saja quai da l’atgna fracziun da la Partida socialdemocratica, tar ils collegas dad autras partidas en il parlament u er en la cumissiun per scienza, educaziun e cultura, nua ch'ella è commembra.

Uschia ha ella tranter auter gia en l’emprim mez onn a Berna pudì persvader a la cumissiun d’ina moziun che ha pretais dapli daners per il rumantsch. Ord sia moziun hai uschia dà ina moziun da la cumissiun. Sandra Locher Benguerel ha entant mussà a Berna ch'ella cumbatta propi per ils temas che stattan a cor ad ella.

La dumonda vegn ad esser tar ella, sch'ella vegn da tegnair il tempo era per ils proxims trais onns. Dentant na datti per il mument nagins indizis, che quai na vegniss betg ad esser il cas.

Anna Giacometti

Anna Giacometti ha segir gì il pli grev cumenzament a Berna dals trais novs Grischuns. Per l'ina perquai che sia elecziun è stada nunspetgada – era per ella. E per l'autra, perquai che la liberaldemocrata vegn or da l'executiva. Vul dir, Anna Giacometti n'ha nagina experientscha en la legislativa sco in Jon Pult u ina Sandra Locher Benguerel, ch'han omadus gia politisà en il Cussegl grond.

Ella ha stuì emprender, en quel senn, il pli bler dals trais novs. Perquai è Anna Giacometti era anc londervi da chattar sia rolla en il Cussegl naziunal. Entant n'ha ella anc betg propi pudì sa profilar. Quai ha era da far cun quai, ch'ella sesa en ina cumissiun che n'è betg gist quella che survegn gronda attenziun. Ella sesa en la cumissiun per la politica exteriura. Quai n'è er betg la cumissiun che vegn classifitgada sco ina da las impurtantas. In giavisch dad Anna Giacometti fiss da midar la cumissiun, uschia ch'ella pudess era politisar pli proactiv.

Però Anna Giacometti è ina politicra dumandada. L’interess vi da la Bregagliotta è grond. Era cun quai ch'ella è gia stada ferm preschenta en las medias tras la bova da Bondo, cura ch'ella era presidenta communala. Ed Anna Giacometti è segiramain er in gudogn per la Svizra taliana – oravant tut era per il Grischun talian. Ella s’engascha er en il Cussegl naziunal per tut quai che ha da far cun minoritads e plurilinguissem.

Jon Pult

Il socialdemocrat grischun politisescha sco sch'el fiss gia adina stà a Berna. Però quai han ins era spetgà dad el – quai ch'è stà per el in avantatg sco era dischavantatg. Tuttas e tuts èn partids dal fatg che «Jon Pult fa quai schon». Cunquai hai adina dà in tschert squitsch sin el. Dentant n'hai mai dà dubis, ch'el na vegnia betg dad ir enturn cun quel squitsch. Quai ha el er mussà enfin uss.

Jon Pult ha segir gì ils pli blers avantatgs dals trais «novs» a Berna. Per l'ina cunquai ch'el è gia dapi ses giuvens onns activ en la politica. Saja quai en il cussegl communal da la citad da Cuira u en il Cussegl grond. Ma er il presidi da l’iniziativa da las Alps, ch'el ha surpiglià il 2014, vegn da bun ad el. Uschia è el vegnì a Berna senza esser in nunenconuschent ed el aveva gia ina rait. In grond avantatg per politisar sin nivel naziunal.

Gist pervi da sia experientscha ha el era survegnì la confidenza da la fracziun per surpigliar il vicepresidi da la cumissiun da traffic e communicaziun dal Cussegl naziunal. En in onn daventa el perfin gia president da quella. Quai è in’excepziun, ch'in nov elegì po gia surpigliar uschè ina funcziun e quai dad ina cumissiun impurtanta. Tiers vegn era ch'el è vegni elegì quest onn sco vicepresident da la Partida socialdemocratica.

Ins vesa che Jon Pult è politicher tras e tras. Ed jau pens ch'el vegn segir anc a far canera ils proxims trais onns – dapli che quai ch'el ha fatg fin uss.