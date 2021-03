Il Cussegl naziunal refusa da schluccar l'obligatori d'annunziar plazzas libras en favur da manaschis cun lavur da stagiun. La Chombra gronda ha refusà cun 145 cunter 31 vuschs ina moziun correspundenta dal cusseglier dals chantuns vallesan Beat Rieder. La fatschenta è uschia giud maisa.

Rieder aveva argumentà che l'obligatori muntia lavur birocratica per il giat e betg necessaria, per ils manaschis. La Svizra ha introducì l'obligatori d'annunziar plazzas avant radund trais onns per realisar l'iniziativa cunter l'immigraziun da massa da la PPS.

