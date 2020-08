1 milliarda francs vul il Cussegl federal spargnar en il sectur da sanadad. In intent ch'il president da Santésuisse Heinz Brand beneventa. Il carschen da las premias stoppia numnadamain vegnir franà e las mesiras sajan in instrument per far quai, uschia Brand.

Ina mesira è che pazientas e pazients ston sa drizzar l'emprim tar in post d'emprima cussegliaziun, per exempel tar il medi da chasa u tar in center telemedicinic, avant che visitar in medi. Igl è il segund pachet da mesiras che la regenza svizra ha tramess en consultaziun per reducir l'augment da custs.