Sco raschun suppona ella che la glieud saja en general damain precauta dapi ch’i vegnia vaccinà ed i dettia strusch pli mesiras. Quai ha ditg Lévy en in’intervista cun la «NZZ am Sonntag». Actualmain s’infecteschian cunzunt persunas pli giuvnas cun il virus. Dentant na saja la pandemia anc betg surmuntada. Perquai saja vinavant fitg impurtant da resguardar las reglas da distanza e d'igiena.

Il venderdi ha l’Uffizi federal da sanadad annunzià per la Svizra ed il Principadi da Liechtenstein passa 600 novas infecziuns entaifer 24 uras – pia bunamain il dubel ch’anc l’emna avant.

Demonstraziuns en Frantscha

En Frantscha èn bunamain 114'000 persunas idas sin via per demonstrar cunter novas mesiras da corona, sco per exempel l’obligatori da vaccinar per tschertas professiuns u l’attest da vaccinaziun. En l’entir pajas haja dà passa 130 manifestaziuns. Sulettamain a Paris hajan bunamain 18'000 persunas demonstrà.

L’entschatta da l’emna aveva il president franzos, Emmanuel Macron annunzià questas novas mesiras da corona che duajan tranter auter valair per il persunal da tgira.

Legenda: Demonstraziun a Paris cunter las novas mesiras da corona. Keystone

