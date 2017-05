Dapli daners per las canortas

Las canortas d'uffants duain custar pli pauc per ils geniturs. Il cussegl naziunal ha approvà ina proposta correspundenta dal Cussegl federal.

Il Cussegl naziunal ha approvà la proposta dal Cussegl federal da reducir ils custs per canortas cun daners da la Confederaziun. Quai cun 113 cunter 80 vuschs. Uschia suonda il Cussegl naziunal al Cussegl dals chantuns ch’aveva ditg GEA al credit il mars.

Il Cussegl federal vul in credit da stgars 97 milliuns francs per reducir ils custs per canortas durant 5 onns e per adattar la purschida meglier als basegns dals geniturs.

