Territoris da skis duain restar averts. Ma probabel che restaurants restan vinavant serrads en Grischun. Quai enfin ils 22 da schaner. Il Cussegl federal debattescha oz numnadamain davart in lockdown per tut ils restaurants en Svizra. Uschia tenor infurmaziuns ch'èn arrivadas tar las gasettas.

Il plan ch'il minister da sanadad Alain Berset vul preschentar oz als collegas da la regenza, prevesia tenor ils rapports da serrar davent da mardi tut ils restaurants per in mais – enfin ils 22 da schaner. Quest scumond duai era valair per ils restaurants en ils territoris da skis. In'excepziun duai dar per take-aways. Er butias, martgads, museums, bibliotecas e manaschis da sport e temp liber duain serrar, butias essenzialas restar avertas.

Excepziun tar R sut 1

Per chantuns nua che la cifra da reproducziun è sut 1 e nua che la situaziun epidemiologica è buna, duai dar in'excepziun. Quels duain sez pudair decider sch'i vulan serrar u avrir ils restaurants.

Sistem d'ampla

En discussiun è oz era in sistem d'ampla. Quest sistem lubescha da metter en funcziun mesiras a moda automatica, tut tenor la situaziun en in chantun.

Sch'il minister da sanadad vegn dentant da persvader ses collegas en la sesida dal Cussegl federal è anc betg cler. Vul dir, tge ch'il Cussegl federal decida oz resta avert. Ma il squitsch, tranter auter da vart dals chantuns è grond. Perquai èsi probabel ch'il Cussegl federal vegn a decider oz novas mesiras.

Da tge uras ch'il Cussegl federal vul communitgar sias decisiuns n'è anc betg enconuschent. RTR mussa dentant puspè la conferenza da pressa en in livestream cun liveticker.