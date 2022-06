cuntegn

Debatta da premias - Cussegl naziunal refusa iniziativa per franar ils custs

Igl è in dals gronds temas questa sessiun: Co sbassar ils custs da sanadad ed evitar che las premias per las cassas da malsauns creschan mintg'onn? Il Cussegl naziunal ha fatg ina lunga debatta da sis uras repartida sur dus dis.