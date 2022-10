La dumengia dals 12 da mars 2023 na datti naginas votaziuns federalas. Nagin dossier saja pront sin lura, ha annunzià il Cussegl federal. Il proxim termin previs per in'eventuala votaziun federala è ils 18 da zercladur 2023. L'october 2023 spetga lura l'elecziun da las represchentantas ed ils represchentants per il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns.

Votaziuns da quest onn

Er quest onn ha il Cussegl federal desistì da l'ultim termin pussaivel: La dumengia dals 27 da november n'èn planisadas naginas votaziuns federalas.

Persuenter èn Grischunas e Grischuns clamads a l'urna la fin da november per decider davart la refurma da giustia ed il credit correspundent per sanar il bajetg statal a Cuira per la Dretgira superiura.