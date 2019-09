La chombra pitschna è suandada l'argument dal minister da finanzas Ueli Maurer. Lez aveva ditg che spezialmain persunas pli ritgas profiteschian dapli da deducziuns pli autas perquai che famiglias pli povras na stoppian gnanc pajar taglia federala. Perquai na duai la deducziun betg vegnir auzada da 6'500 sin 10'000 francs.

«I na va betg per politica da famiglia»

Tar questa dumonda na giaja betg per la politica da famiglia mabain per l'iniziativa per persunas qualifitgadas, ha declerà Anita Fetz (PS/BS). Deducziuns socialas e deducziuns per ils custs effectivs per la tgira dals uffants na possian ins betg maschadar.

La maioritad ha plinavant fatg attent che la mesadad da las famiglias na pajan gnanc taglia federala perquai ch'els na cuntanschian betg ina paja auta avunda. La regulaziun che la maioritad en il Cussegl naziunal vul, saja in'ulteriura subvenziun cun la sprizza, ha ditg Andrea Caroni (PLD/AR).

Critica pervi da tractament inegual

Mardi aveva il Cussegl naziunal decidì stretg d'approvar la deducziun pli auta per uffants. La maioritad ha chattà ch'i na saja betg gist da be pussibilitar la deducziun per uffants a geniturs che laschian tgirar ils uffants da terzs. I giaja per la giustia sociala, ha ditg il Cusseglier dals chantuns Peter Föhn (PPS/SZ). Er per uffants che vegnian tgirads a chasa dettia custs.

La dumonda da deducziuns va uss danovamain en il Cussegl naziunal. D'accord èn las duas chombras stadas tar la dumonda che geniturs che dovran ina tgira externa per ils uffants pon en futur trair giu dapli da la taglia. Empè da fin uss 10'100 francs pon els deducir 25'000 francs.

Iniziativa per dapli persunal qualifitgà

La revisiun sa basa sin l'iniziativa per dapli persunal qualifitgà ch'è vegnida lantschada il 2011. A curta vista chaschuna ella che la Confederaziun ha radund 10 milliuns francs pli pauca taglia. A media vista, quinta la Confederaziun dentant cun radund 2'500 plazzas cumplainas dapli, entras las qualas la perdita vegniss puspè gulivada.

