Dà liber 90 milliuns per medicaments da Covid-19

La delegaziun da finanzas dal parlament ha approvà in credit supplementar da 90 milliuns francs per cumprar medicaments cunter Covid-19. Ils medicaments sajan previs per il tractament da persunas che na sa possian betg laschar vaccinar. Quai han communitgà ils Servetschs dal parlament.

Emprim paja la Confederaziun

Dals medicaments sa tractia d’uschenumnadas terapias d’anticorpuls cumbinadas. En in’emprima fasa surpiglia la Confederaziun ils custs dals medicaments. Silsuenter duajan las cassas da malsauns surpigliar quai.