L’acziun da protest dals activists dal clima sin la Plazza federala duai vegnir schliada. Quai pretendan la presidenta dal Cussegl naziunal, Isabelle Moret, ed il president dal Cussegl dals chantuns, Hans Stöckli.

En il num da la delegaziun administrativa han els scrit ina brev a las regenzas da la citad e dal chantun da Berna. Quellas stoppian tant pli spert garantir ch’il dretg vegnia resguardà. Tenor quel na dastgan numnadamain durant ina sessiun en la Chasa federala naginas occurrenzas avair lieu sin la Plazza federala.

La demonstraziun vegnia il mument tolerada, ha communitgà la citad da Berna. Las autoritads sajan en dialog cun ils activists e las activistas dal clima. Er la polizia sa tegnia il mument enavos. Ella è preschenta. I haja dà contacts cun tut ils participads ha ella communitgà via twitter.

In pèr tschient activists dal clima han construì in champ da protest sin la Plazza federala ed annunzià da vulair restar l’entira emna per far attent sin lur pretensiuns.