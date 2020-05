2000 demonstreschan per extrar persistent da la crisa da corona

Legenda: Greenpeace pretenda d'extrar da moda persistenta ord la crisa da corona ed ha a l'ur da la manifestaziun online project ses hashtag #greenrecoverynow sin la chasa federala. MAD / Greenpeace Svizra (youtube)

Cun ina manifestaziun en la rait ha Greenpeace demonstrà per che la Svizra elegia ina via solidarica e persistenta ord da la crisa da corona. Passa 2'000 persunas hajan fatg part a la demonstraziun online, communitgescha l'organisaziun per la protecziun da l'ambient Greenpeace Svizra.

Surdà virtualmain ina petiziun

La demonstraziun cun pleds ed acts artistics ha l'organisaziun lura era projectà en parts vid la chasa federala a Berna. Ultra da la demonstraziun ha Greenpeace era surdà simbolicamain al parlament federal – per la sessiun extraordinaria – ina petiziun suttascritta da 22'000 persunas.

Cundiziuns per aviatica ed extrada da l'energia fossila

En questa petiziun «Investir las milliardas da covid da moda favuraivla al clima» pretenda ils petiziunaris da las regenzas chantunalas e federalas e dal parlament da nizzegiar il «lockdown» actual per reactivar l'economia sin binaris persistents ed favuraivels al clima. Tranter las pretensiuns concretas èsi da far cundiziuns per il sustegn finanzial al sectur aviatic ed era dad accellerar l'extrada da l'energia fossila cun investiziuns planisadas.