Ina gronda part dals credits ha la delegaziun da finanzas dals cussegls bain gia approvà sco pajaments anticipads. Tenor lescha ston però era ils commembers dal parlament anc als approvar. Esser èsi credits transitorics, però era credits d'obligaziun. Discuttadas vegnan:

40 milliardas francs per credits per perditas da gudogn,

6 milliardas francs per l'assicuranza da dischoccupaziun per finanziar lavur curta,

6 milliardas francs per finanziar las perditas da gudogn da firmas independentas - pia che lavuran sin sasez,

ulteriurs credits per medicaments e mascras, per agid d'urgenza per cultura e sport, per canortas ed era per il turissem.

Era puncts dispitaivels

Ils blers puncts n'èn betg dispitaivels – però betg tuts. In punct dispitaivel da la sessiun è l'agid finanzial per l'aviatica. Ils Verds, ils Verdliberals e la partida socialdemocratica vulan cumbinar quel cun pretensiuns ecologicas. Da l'autra vart vul la partida populara svizra reducir las summas per material da sanitad e l'agid per la cultura. E las cumissiuns da finanzas da las duas chombras vulan augmentar il credit per sustegnair canortas – la cumissiun dal cussegl dals chantuns pretenda era sustegn per il turissem.

