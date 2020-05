L'aviatica duai vegnir sustegnida cun prest 1,9 milliardas francs. Las cumissiuns da finanzas dal parlament, sustegnan la proposta dal Cussegl federal. Ellas vulan er liar l'agid finanzial per l'aviatica vid cundiziuns socialas e per l'ambient.

Ils credits duain be vegnir dads liber, sche las finamiras per il clima dal Cussegl federal, vegnian controlladas e sviluppadas vinavant. En in'ulteriura cundiziun duain las interpresas esser obligadas da chattar schliaziuns purtablas ensemen cun ils partenaris socials, per il cas ch'i dat relaschadas.

Er il Cussegl federal ha cundiziuns

Il Cussegl federal vul er lià il sustegn da la Confederaziun vid cundiziuns. Uschia dastgan dividendas per exempel betg vegnir pajadas ora. Cundiziuns per l'ambient na fa il Cussegl federal dentant naginas. La cumissiun da finanzas vul uss curreger quest punct.