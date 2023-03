Retard per rumir il deposit sutterran en il chantun Berna

La cumissiun responsabla dal Cussegl naziunal ha spustà la decisiun davart in credit da 2,6 milliardas francs. Uss mancan quests daners al Departament federal da defensiun VBS.

Il plan è da cumprar las chasas da las persunas, ch’èn pertutgadas da la rumida. Vitiers duain ils daners servir per rumir las restanzas da muniziun, per dismetter quellas e per realisar mesiras da protecziun. L'entira rumida pudess durar en tut 25 onns.

En il deposit da muniziun sutterran Mitholz hai dà il 1947 in'explosiun. Il 2018 èn experts vegnids a la conclusiun, ch’il privel en connex cun las restanzas da muniziun saja pli grond che spetgà.