Tenor il directur Manuel Sager ha la DEZA cuntanschì lur finamiras e lur programs hajan gì l'effect giavischà. Quai ha Sager ditg oz a la conferenza annuala da la Direcziun da svilup e da collavuraziun.

Dischurden economic, corrupziun, malsegirezza giuridica e la distribuziun malgista da pussanza e resursas chaschunian povradad, inegualitad e conflicts. L'experientscha mussia che svilup durabel saja be cuntanschibel, sche tuttas gruppas da la populaziun exprimian lur giavischs e dastgian far part da process publics.

Differents projects sin l'entir mund

En la Tansania sustegn la DEZA per exempel differentas organisaziuns civilas per integrar burgais dal pajais en ils process politics e publics. Questas mesiras hajan purtà relativamain svelt fritgs; tranter auter en il sectur d'aua, tar la furmaziun u tar il provediment da la sanadad.

En l'Ucraina vegn sustegnì in project per stgaffir in'administraziun electorala, per che la populaziun possia er avair ina vusch online. La finamira è dapli transparenza, damain corrupziun e megliers servetschs per ils burgais sco er per l'economia locala.

Buna gestiun guvernamentala è stada il 2019 en il center da differents projects da la DEZA. En total èn 212 milliuns francs, 14% dal budget per projects, vegnids investids en total 133 differents projects.

