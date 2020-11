En intginas occurrenzas vegn discutà davart la promoziun da la digitalisaziun durant ina pandemia. En in auter referat vai per ils dretgs da lavur en il home-office.

Tge è digitalswitzerland? Textbox aufklappen Textbox zuklappen L'organisaziun digitalswitzerland (rum. Svizra digitala) s'engascha per la promoziun e la sensibilisaziun da temas digitals. Commembers da quell'organisaziun èn firmas da tut las spartas, per exempel tecnica (ABB, Ericsson, Google), organisaziuns publicas (Uffizi per economia e turissem dal Grischun), scolas autas (FHGR, ETH Turitg) sco er medias, bancas u assicuranzas.

Sper las sfidas dal coronavirus vai er per auters problems e temas da ed en la digitalisaziun. In da quels: 120'000 persunas dal fatg en il sectur digital vegnan a mancar ils proxims onns. Sin quai han ils organisaturs fatg attent durant ina conferenza da pressa. Per dar cuntrapais a quai han ils organisaturs lantschà ina campagna da perfecziunament. Quella duess promover collavuraturas e collavuraturs da sa fatschentar cun temas digitals. Vinavant vul l'uniun digitalswitzerland, ch'organisescha er ils dis digitals, promover curs da MINT per uffants.

Ord l'archiv

Durant il di digital naziunal 2019 ha in team da la scol'auta spezialisada a Cuira preschentà in project da realitad virtuala. Cun egliers da realitad virtuala èsi pussaivel da vesair il reliev dal Grischun en 3D.