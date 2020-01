Dapli protecziun cunter odi, per quai s'engascha in comité cun exponents da differentas partidas en vista a la votaziun dals 9 da favrer. Oz ha il comité cun glieud da la PS, dals Verds, dals Liberals, da la PCD e dals Verdliberals preschentà ses arguments per in scumond da discriminar pervia da l'orientaziun sexuala. L'odi envers omo- e bisexuals n'aja nagin plaz en la societad scrivan ils aderents per in gea da schlargiar la lescha.

RTR novitads 12:00