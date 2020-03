En Svizra vegn a partir dad immediat raziunalisà la gronda part dals medicaments, tranter quels ils pli enconuschents meds cunter il mal e meds per sbassar la fevra – quai ha decis il Cussegl federal la mesemna sin basa dal «dretg d'urgenza» che vala actualmain.

Las apotecas en Svizra dastgan a partir dad immediat be pli dà ora ina stgatla medicamants per client. Pertutgads èn tut ils medicaments che pretendan in recept, ma er a products sco aspirin, preparats da calzium, tscherts medicaments cunter la tuss, paracetamol, ibuprofen, diclofenac, acid da mefenamin u er products cun codein.

Excepziuns tar questa raziunalisaziun datti per persunas cun malsognas cronicas. Cun in recept dal medi pon quellas retrair lur medicaments per la durada da fin a dus mais. La raziunalisaziun vegn a cuzzar 6 mais.

300 cas dapli ch'il mardi

Il dumber dals infectads en Svizra è entant creschì sin 3'000 (stadi dals 18 da mars a bun'ura). Quai èn radund 300 dapli che anc il mardi, communitgescha l'Uffizi federal da sanadad.