Dapi oz, il prim da zercladur, èsi puspè lubì da rimnar suttascripziuns en la publicitad. La sistida dals termins pervia da la crisa da corona è ida a fin. Ils comités d’iniziativas e referendums ston dentant sa tegnair vid concepts da protecziun. Tenor la chanzlia federala vegn en il mument rimnà suttascripziuns per 15 dumondas dal pievel. Tranter quellas èn per exempel l’iniziativa per la finanziaziun da la tgira, in moratori per e-voting e l’iniziativa per ina 13avla renta.

Critica vid il concept da protecziun

Il concept da la Confederaziun preveda per exempel che las persunas che rimnas suttascripziuns ston tegnair dus meters distanza tranter ellas ed autras persunas e ston nettegiar regularmain ils mauns. Las glistas da las suttascripziuns duain vegnir fixadas uschia ch'ins na sto betg prender ellas en maun. Quest concept ha crititgà la cumissiun dals dretgs politics dal Cussegl dals chantuns. Ella dubitescha sche quest concept saja realisabel en la pratica.