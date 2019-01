Il Cussegl federal ha decis: Davart dus projects duai vegnir votà ils 19 da matg 2019. Per l'ina davart la refurma fiscala e la finanziaziun da l’AVS e per l’autra davart il midament da la lescha d’armas.

La midada da la lescha d’armas resulta perquai che l’Uniun europeica ha midà questa lescha il 2015. Quai en consequenza da las attatgas terroristicas da Paris. La lescha d’armas è colliada cun las cunvegnas da Schengen e da Dublin, pia cun libra circulaziun da persunas. Perquai duaja uss er la Svizra adattar il dretg. Quai però cun diversas excepziuns.

Cumbinaziun da taglia ed AVS

Dal segund project sa tracti da la refurma d’impostas e la finanziaziun da l’AVS. Ils privilegis d’impostas per firmas da l’exteriur duain vegnir abolids. Per restar però vinavant attractiv sco per il martgà, duajan ils chantuns sbassar las impostas per tut las firmas. Sco cumpensaziun duaja per mintga franc che croda davent da las impostas vegnir pajà in franc en la cassa da l’AVS.

Davart ils dus referendums decida il suveran svizzer ils 19 da matg 2019.

