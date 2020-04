Ston tuts purtar mascras en la publicitad?

Na, a persunas saunas na cusseglia il BAG betg da purtar mascras. Ina mascra po dentant evitar ch'ina persuna infectada po infectar in'autra persuna cun il coronavirus.

Dovri mascras per dastgar avrir fatschentas?

Tut tenor concept da protecziun en las branschas èsi previs da purtar mascras per proteger la clientella ed il persunal. Tals concepts pretenda la Confederaziun gea da mintga branscha, avant ch'igl è pussaivel d'avrir puspè per exempel saluns da coiffeur ubain orticulturas. Mascras pon evitar ch'il coronavirus vegn dà vinavant dad ina persuna a l'autra – quai dentant adina en cumbinaziun cun autras mesiras da protecziun.

Stoss jau purtar ina mascra tar il coiffeur?

Mintga branscha ha definì sias reglas per proteger la clientella ed il persunal. Perquai èsi il meglier da s'infurmar direct tar il coiffeur ubain tar la cosmeticra. Pussaivel èsi che las firmas pretendan da la clientella da purtar mascras. Sche quai è previs uschia en il concept da protecziun, po in purschider era refusar da servir ina persuna sche quella na vul betg purtar ina mascra.

Tge sort mascra duai jau purtar?

Per tuttas e tuts che na lavuran betg en il sectur da sanadad, basta ina mascra d'igiena – era enconuschenta sco mascra chirurgica. Mascras specificas per la protecziun da respiraziun èn previsas per il persunal medicinal en situaziuns da ristg (quellas sa numnan per exempel FFP2 ubain FFP3). Talas mascras han per part in ventil per pudair respirar meglier. Persuna infectadas (cun u senza sintoms) na duain betg purtar questas mascras, cunquai ch'ellas pon gist derasar il virus entras il ventil.

Il BAG cusseglia da betg purtar mascras da taila ch'ins ha zambregià sez. Percunter pon mascras da taila fatgas da l'industria porscher ina tscherta protecziun.

Pos jau duvrar pliras giadas ina mascra?

Na. Ina mascra d'igiena pon ins duvrar be ina giada. Silsuenter po quai esser che la surfatscha è contaminada. Cura ch'ins prenda giu la mascra èsi da dismetter quella en il rument. I n'è plinavant betg pussaivel da lavar ina mascra da taila e duvrar quella anc ina giada.

Stoss jau lavar ils mauns?

Gea. Il meglier èsi da lavar ils mauns cun savun ubain da dischinfectar els cun in med avant metter si la mascra e suenter avair allontanà quella. Il BAG cusseglia era da lavar ils mauns sch'ins tutga per cas la mascra durant purtar quella. Il meglier èsi dentant d'insumma betg tutgar en la mascra cura ch'ins porta ina.

Quant ditg pos jau purtar ina mascra?

Enfin otg uras èsi pussaivel da purtar ina mascra d'igiena.

Duain persunas periclitadas purtar ina mascra?

Il pli impurtant èsi d'evitar contacts. Sche quai n'è betg pussaivel ubain sch'ina persuna da ristg sa senta pli segira cun ina mascra, èsi tuttavia pussaivel da purtar ina mascra. L'Uffizi federal da sanadad avertescha dentant: Purtar ina mascra po dar in fauss sentiment da segirtad. Il BAG cusseglia perquai da respectar las reglas da tegnair distanza e las mesiras d'igiena.

Paja la cassa da malsauns la mascra?

Na.

Nua pos jau cumprar ina mascra?

La Confederaziun ha appellà als detaglists gronds da cumprar mascras sin la fiera internaziunala. Damai che quai è dentant grev il mument, ha il Cussegl federal decidì da sa gidar: A partir dals 27 d'avrigl furnescha la Confederaziun a tscherts detaglists mintga di in milliun mascras per garantir il provediment.

Co vegn garantì la qualitad da las mascras?

Quai è in tema difficil e quai sa era la Confederaziun. Da principi èn ils producents resp. ils importaders responsabels che las mascras correspundian al standard da qualitad.