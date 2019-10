La Axxion da Luxemburg refusa la proposta d'augmentar il chapital d'aczias: «Il pretsch per UPC è bler memia auts».

Sunrise vul surpigliar UPC, quai vegn dentant adina pli cumplitgà. In ulteriur acziunari grond dal concern da telecommunicaziun Sunrise, refusa la proposta d'auzar il chapital d'aczias per finanziar la surpigliada da UPC. La Axxion da Luxemburg argumentescha ch'il pretsch da 6,3 milliardas saja bler memia aut per la UPC. Las perspectivas senza UPC sajan meglras.

Sunrise è la gudagnadra da 5G, UPC è la perdidra da raits da cabel.

Chapital d'aczias da 2,8 milliardas

La surpiglia era vegnida annunziada il favrer. Il concern svizzer aveva fixà cun la «mamma» da UPS – Liberty Global – in pretsch da 6,3 milliardas francs. A chaschun da la radunanza generala dals 23 d'october dovra Sunrise glisch verda per il chapital d'aczias da 2,8 milliardas. Uschiglio fa il deal naufragi.

Er la pli gronda acziunaria, Freenet è cunter il deal.

RR novitads 17:00