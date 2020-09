«Made in Switzerland» è puspè pli dumandà

Ils exports da firmas svizras èn l'avust creschids il terz mais en seria. Cumpareglià cun il fanadur èn quels s'augmentads per 3,7% sin 18,33 milliardas francs. Quai mussan las novas cifras da l'Administraziun federala da duana (AFD).

Tuttina n'è il nivel dad avant la crisa anc per bler betg cuntanschì. Avant la crisa exportava l'economia svizra numnadamain rauba per passa 20 milliardas francs al mais. Sin il punct culminant da la crisa eran ils exports sa sbassads sin in volumen da 16 milliardas francs al mais.

Industria da metal è tar 90%

Bunamain tar tut las gruppas da rauba hai dà in augment tar ils exports. Creschids marcantamain cun in plus da 4,9% èn ils exports da l'industria chemica che contribuescha a passa la mesadad da tut ils exports svizzers.

Er l'industria da maschinas ed electro (+2,2%) sco er l'industria da metal (+7,1%) han puspè pudì vender dapli en l'exteriur. Dentant èn er quellas branschas anc lunsch davent da lur nivel dad avant la crisa. L'industria da metal per exempel po realisar actualmain 90% dals exports dad avant la crisa.