Da las elecziuns chantunalas a Turitg e Basilea-Champagna n’hai betg dà midadas pli grondas tar la repartiziun dals sezs. Il politolog Michael Hermann discurra d’ina stabilitad da la cuntrada politica, quai er en vista a las elecziuns federalas quest atun.

Atgnamain avain nus quatter onns muventads davos nus, cun la pandemia e la guerra en l'Ucraina. E tuttina n'hai betg dà grondas midadas.

Hermann ha ditg vinavant ch'i saja stà da spetgar che las partidas verdas e sanestras perdan puspè suenter lur grond success avant quatter onns e las partidas a la dretga pon gudagnar dapli vuschs. Quai han ins dentant mo pudì observar in zic.

En pli sajan las elecziuns er stadas in test per ils verds ed ils verd-liberals. L'unda verda saja vegnida tut en tut in zic pli flaivla, dentant betg dada ensemen – concluda il politolog.

L'allianza dal clima tegna la maioritad per il nair da l'ungla

PS, verds, verd-liberals, PEV e Glista alternativa han fatg 91 sezs – lur cuntrapart burgaisa ha 89 sezs. Ils pli blers sezs ha l'Allianza dal Center gudagnà. Lur represchentants quintan che quai saja pervi da la fusiun cun la PBD. Els hajan dentant stuì cumbatter per quels sezs. Avant quatter onns aveva la PBD anc fatg naufragi tar las elecziuns pervia dal cunfin per partidas da 5%.

La pli gronda perdenta da las elecziuns è la Verda. Els han trais sezs pli pauc en il parlament. La PS, la PPL ed ils verd-liberals gudognan mintgamai in sez.

Naginas surpraisas tar l'elecziun dal cussegl guvernativ da Turitg. Il sulet ha fatg surstar che Carmen Walker Späh da la PLD ha fatg il mender resultat da tut ils candidats. Las pli bleras vuschs ha Mario Fehr (senza partida, pli baud PS) rimnà. Silvia Steiner (AdC) ha fatg in meglier resultat che Späh. Tar ella era vegnì spetgà in resultat stretg.

Basilea-Champagna: PPS betg pli en la regenza

Tar las elecziuns chantunalas a Basilea-Champagna ha la EVP fatg surprendentamain la cursa encunter la PPS. Thomi Jourdan da la partida evangelica è vegnì elegì da nov en la regenza. La partida populara perda cunquai il sez da Thomas Weber, ch'ha smess. Sandra Sollberger n'è betg vegnida da defender il sez da ses collega da partida.