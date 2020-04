Per mitigiar las consequenzas economicas da la pandemia da corona dovra la Confederaziun il mument dapli daners.

Las ulteriuras expensas duain vegnir finanziadas d’ina vart sur la liquiditad existenta. Da l’autra vart veglian ins prender si dapli meds sin il martgà da daners e da chapital ha communitgà l’Administraziun federala da finanzas.

Il Cussegl federal ha decis avant 10 dis in pachet da mesiras da 40 milliardas francs per mitigiar las consequenzas da la pandemia per l’economia.