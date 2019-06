L'emprima allianza per las elecziuns da l'october è enconuschenta: Ils Verd-liberals sa mettan cun ils socialdemocrats e la Verda sin la glista. Ina da las dumondas interessantas che sa tschenta uss è: Tge fan ils burgaisdemocrats ed ils liberaldemocrats?

La PBD sto bunamain «maridar» in’autra partida – uschiglio ristga ella da betg pudair defender il sez da Duri Campell cunter l'allianza dal clima ubain cunter ina pussaivla allianza tranter la PCD e la PLD. Decidì è dentant anc nagut. Ma er sche la PBD sa collia cun PCD e PLD – sto ella concurrenzar entaifer la glista cun la PLD.

Bunas schanzas per la PLD?

La Partida liberaldemocratica na sa lascha dentant er betg anc mirar en las chartas quai che pertutga pussaivlas colliaziuns. Il president Bruno Claus di be: «Nus na vulain betg prender davent d'insatgi in sez, mabain vulain conquistar quel ord atgna forza».

In scenari pussaivel fiss er, che la PLD gudogn forsa in sez da la Partida populara. Tar la PPS è l'allianza dals verd-liberals cun ils socialdemocrats dentant bainvesida – els avessan gì da tremblar dapli per lur sezs sch'ils verd-liberals avessan fatg ina glista ensemen cun las partidas burgaisas. Ed ils cristiandemocrats? Er lezs n'èn anc betg sa decidids tge ch'els fan.

Tgi che marida pia tgi è anc avert – almain pon ins anc enfin ils 12 d'avust ir a chattar la spusa.

