Per Petra Gössi, presidenta da la PLD, èsi giustifitgà ch'ils liberal-democrats hajan dus sezs en la regenza.

PCD e PPS na sustegnan – per gronda part – betg la candidatura da Regula Rytz.

In zic baud: Sco la PLD è er la PCD da l'avis ch'il success d'elecziun dals Verds stoppia l'emprim sa confermar tar las elecziuns en quatter onns.

La PS envida Regula Rytz ad in discurs e decida suenter.

Legenda: La finamira dals Verds: Conquistar cun Regula Rytz in sez en il Cussegl federal. Keystone

Il cusseglier naziunal Balthasar Glättli ha annunzià il venderdi che la fracziun dals Verds sustegnia la candidatura per il Cussegl federal da la presidenta da la partida, Regula Rytz. La partida giaja cun ina singula candidatura en las elecziuns dals 11 da december. Ins veglia attatgar in sez da la PLD.

La decisiun saja crudada unanimamain. Regula Rytz saja la meglra candidata, ins possia avair confidenza en ella ed ella saja buna da crear punts, ha ditg il Turitgais Glättli. Ils Verds hajan ils ultims onns desistì da candidaturas da cumbat. La candidatura da Regula Rytz saja dentant manegiada serius. Ils resultats da las elecziuns naziunalas legitimeschian quai.

Attatga sin in sez da la PLD

Per cuntanscher la finamira ston ils Verds dentant attatgar in sez dad in cusseglier federal en uffizi, sco quai che la fracziun ha uss decis. Ils Verds attatgan en emprima lingia il sez dal cusseglier federal da la PLD Ignazio Cassis, cunquai che sia elecziun è avant quella da la segunda cussegliera federala da la PLD Karin Keller Sutter. Sch'ils Verds attatgan er il sez da Keller Sutter n'è anc betg decis, ha Glättli explitgà.

La presidenta da la partida, Regula Rytz, ha gia la gievgia annunzià ch'ella stettia a disposiziun per ina candidatura. Dapi las elecziuns dals 20 d'october valeva ella sco favurita per la Partida verda. Sco anteriura commembra da la regenza da la citad da Berna ha ella gia experientscha en in'executiva.

Gössi defenda il segund sez da la PLD

En sia reacziun sin la candidatura dals Verds ha la presidenta da la PLD, Petra Gössi, defendì ils dus sezs dals liberal-democrats en il Cussegl federal. I saja impurtant ch'i dettia ina stabilitad en la regenza e perquai na vesia la PLD naginas raschuns da desister sin il segund sez en il Cussegl federal.

La PLD saja la terz-ferma partida en Svizra, ha Petra Gössi accentuà e perquai saja er giustifitgà ch'ils liberal-democrats hajan dus sezs en la regenza.

PCD na sustegna betg candidatura dals Verds

La fracziun da la PCD ha decis da betg recumandar Regula Rytz per l'elecziun dals 11 da december. Quai ha ditg il president da partida da la PCD Gerhard Pfister en la «Samstagsrundschau» da radio SRF. Els na vegnian betg ad envidar Rytz ad in hearing. Quai veglia era dir ch'ina maioritad da la fracziun na vegnia betg a dar la vusch a Rytz. I muntia dentant betg che Ils Verds n'hajan nagin dretg sin in sez en il Cussegl federal. L'attatga vegnia suenter lur success electoral ils 20 d'october però anc in zic baud.

Tuttina veglia il president da partida da la PCD la repartiziun dals sezs en il Cussegl federal cun las autras partidas. Er il futur stoppian las fermas partidas esser represchentadas en il Cussegl federal. La dumonda sche la PLD haja il dretg sin dus sezs, ha Pfister respundì cun reservà: Sch'il resultat da las elecziuns 2019 vegnian confermadas en quatter onns, possian ins discutar davart il segund sez da la PLD.

PPS vul sa tegnair vi da la concordanza

La PPS ha communitgà il venderdi suenter sia sesida da fracziun, ch'ella veglia cuntinuar cun la concordanza actuala, sch'era las autras partidas sa tegnian vi da quella. Per la PPS vegn in cusseglier federal u ina cussegliera federala dals Verds en dumonda sin il pli baud tar las elecziuns da renovaziun totala en quatter onns – premess ch'ils Verds vegnan da repeter lur success en las elecziuns naziunalas dal 2023.

PS e PVL anc betg decis

La fracziun da la Partida socialdemocratica vegn ad envidar Rytz ad ina audiziun e decider suenter. Quai ha la PS communitgà la sonda.

Er la Partida verd-liberala n'è anc betg s'exprimida en chaussa.

