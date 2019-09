Gugent haja el envidà Martin Candinas (PCD) e Jon Pult (PS) en ses hotel a Sent, di Ruodi Duschletta. Da l'inscunter spera el ch'in dad els dus reageschia ed emprovia da chattar ina soluziun per tut quels che lavuran pli ditg malgrà la vegliadetgna da pensiun.

«Speranza dat l'inscunter impuls per ina soluziun»

Enturn la maisa radunda da l'hotel Val d'Uina ha l'ustier Ruodi Duschletta discutà cun Martin Candinas (PCD) e Jon Pult (PS). Per tuts trais in'experientscha simpatica. Per ils dus politichers in inscunter sco quai ch'els enconuschian er ord lur mintgadi. Adina puspè vegnian els pledentads e confruntads cun problems e quitads ord la populaziun.

Candinas e Pult vesan differentas schliaziuns

Malgrà che Martin Candinas e Jon Pult han chapientscha ch'il provediment da vegliadetgna po far mal il venter ad in u l'auter èn els tuttina da l'avis ch'il sistem da trais pitgas saja il gist. Jon Pult vesa dentant sco privel ch'ins ha la pussaivladad da svidar l'entira cassa da pensiun per investir en l'agen manaschi. Da fertant vesa Martin Candinas quai sco schanza, uschiglio giess inqual siemi da realisar l'atgna fatschenta betg en vigur.

Ruodi Duschletta spera ussa ch'ils dus politichers sajan sensibilisads per la tematica e possian forsa agir en ina moda u l'autra. Pertge viver be cun ina pitschna renta e senza cassa da pensiun quai stoppian er anc blers auters.

