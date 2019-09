Cilgia e Ruodi Duschletta lavuran mintga di en lur hotel – malgrà ch'els han cuntanschì la vegliadetgna da pensiun. Lur sfida e daco ch'igl è insumma vegnì uschè lunsch è tema en l'inscunter cun ils candidats per il Cussegl naziunal Martin Candinas (PCD) e Jon Pult (PS).

Lavurar sco pensiunads – per ils Duschlettas in stuair

Ils ustiers da Sur En, Cilgia e Ruodi Duschletta, fissan atgnamain pensiunads. Damai ch'els han dentant investì avant 26 onns lur cassa da pensiun en l'hotel ston els ussa lavurar vinavant. En il rom da «Ti ed jau faschain politica» raquintan els da lur sfida a Martin Candinas (PCD) e Jon Pult (PS).

Vender – l’idea fundamentala

Dapi 4 onns tschertgan ils Duschlettas in cumprader. Bunamain 8'000 francs han els gia investì per promover la vendita – dentant senza success. La gestiun funcziunia bain, accentuescha il possessur Ruodi Duschletta. La gronda sfida saja da chattar insatgi che surpigliass l’hotel a Sent.

Dentant saja la politica da las bancas sa midada: Ozendi na saja ina banca betg uschè pronta da conceder credits, gist per la hotellaria.

Ils recepts dals politichers

En il sistem da las ovras socialas cun las trais pitgas, stoppia l'AVS avair en l'avegnir dapli paisa, manegia Jon Pult. Martin Candinas fa attent che l'AVS cumbattia gia mintg’onn cun gronds deficits e quai problem stoppian ins l'emprim schliar.

RR actualitad 11:00