Cumbinar famiglia e carriera n’è betg adina simpel. Flurina Kaufmann è collavuratura scientifica tar la scola auta da pedagogia dal Grischun e fa anc il doctorat, quai en pensum dad 80%. Simon Kaufmann lavura 90% sco manager da products tar ina fatschenta a Buchs. Els han dus uffants, Amanda è 6 e va a scolina, Clà è 4 e va in di e mez en la canorta.

Ils recepts dals politichers

Famiglias nua che bab e mamma van a lavurar vegnan chastiadas, da quest avis èn omadus politichers. Sur tut fissi da rumper la progressiun da taglia e dad uschia far pli attractiv per las dunnas da lavurar vinavant. Quai gidass era da sminuir la mancanza da persunas qualifitgadas. Josias Gasser vuless cuntanscher quai cun ina taglia individuala. Valérie Favre Accola na vuless per nagin pretsch ina tala taglia. I dettia gia avunda leschas e reglamentaziuns.

Omadus candidats èn da l’avis, che tant la politica sco era la societad stoppia acceptar e gidar da promover tut ils differents models da viver da las famiglias. E quai saja anc ina lunga via, ils emprims pass sajan fatgs.

