La cassa da pensiun duai esser in sustegn finanzial en la vegliadetgna. Gist persunas ch'èn lur agen schef dovran dentant magari quels daners per investiziuns en il manaschi. Tar Annemarie ed Albert Spescha ha quai funcziunà.

Quasi sia entira vita è Albert Spescha stà ses agen patrun da lavur. L’emprim ha el fundà ina interpresa da bavrondas a Mustér. Quella ha el manà 33 onns. Ils ultims onns da sia vita professiunala ha el manà communabel cun sia dunna il restaurant «zur Bündte» a Jenins.

Sia devisa saja stada da lavurar, ma era da mirar da pudair investir, per exempel en immobiglias, di Albert Spescha. Quai haja el pudì far cun success, era haja el profità dal boom dals onns 70 ed 80.

La cassa da pensiun è impurtanta

La cassa da pensiun saja surtut impurtanta per l’emploià. El sez n’haja fin l’onn 2000 betg pajà en sia cassa da pensiun. El haja dentant gì ina assicuranza da vita ed ils ultims 13 onns haja el pajà per sasez en la cassa da pensiun.

Surdà a ses figl il manaschi

Per el e sia dunna Annemarie saja stà impurtant da pudair surdar il manaschi da gastronomia en l’atgna famiglia. Il manaschi «zur Bündte» saja uss en la 5avla generaziun en possess da la famiglia, gia Annemarie Spescha-Wieher ha ertà il manaschi da gastronomia, e quai obligheschia era. Ma per che la giuventetgna possia era far bunas fatschentas, saja quai necessari da pussibilitar ad els bunas cundiziuns da surpigliar il manaschi e lura gartegia quai era, di l’anteriur gastronom Albert Spescha.

