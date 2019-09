Legenda:

Per pudair definar pli exact la rolla da l'AVS e la chascha da pensiun han ins instradà dal 1972 il sistem da 3 pitgas. I era ina votaziun elementara per la segirezza sociala. Ins veva la schelta tranter il sistem da 3 pitgas ni da far ord la AVS ina pensiun dal pievel.

Keystone