La fin da la Credit Suisse duai er vegnir discuttada en il parlament da Berna. Las dumondas necessarias per in sessiun extraordinaria sajan cuntanschidas. Passa in quart dals cussegliers e las cusseglieras dal Cussegl naziunal haja gia pretendì ina sessiun extraordinaria, scrivan ils servetschs parlamentars sin Twitter.

Las duas chombras vegnian a debattar l'emna dals 10 d'avrigl davart il fatg che l'UBS ha surpiglià la CS. Ils detagls vegnan discutads glindesdi. L'emprim tracta il Cussegl dals chantuns la fatschenta.