La UBS ha annunzià da surpigliar la Credit Suisse per trais milliardas francs. Quella surpigliada è pussibla grazia ad in sustegn da la Confederaziun, la Banca naziunala svizra e la Finma.

Er suenter la surpigliada da la Credit Suisse tras la UBS e las mesiras da pliras bancas centralas resti malruassaivel a las bursas. Suenter ch'omaduas aczias avevan pers a la bursa è l'aczia da l'UBS puspè sa revegnida ed ha serrà la saira cun in plus. Quella da la CS è restada pulit stabila enturn la valur chîls acziunaris e las acziunarias vegnan a survegnir da la vendita.

Stabilisar il mund da finanzas

Cun surpigliar la Credit Suisse gida l'UBS da segirar la stabilitad finanziala, hai gì num dumengia saira davart da la Banca naziunala svizra (SNB). Plinavant hajan ins uschia chattà ina varianta per proteger l'economia publica svizra.

Tut las duas bancas hajan uss access a las facilitads da la SNB. Plinavant pon UBS e Credit Suisse survegnir emprests da liquiditad fin a 200 milliardas francs. Uschia duai vegnir garantida la liquiditad da las bancas. Plinavant dat la Confederaziun ina garanzia da perdita a l'UBS da fin 9 milliardas francs. Questa garanzia vala dentant pir suenter ch'in tschert cunfin è surpassà. Perditas da fin 5 milliardas surpiglia pia sco emprim mo l'UBS, e pir en in segund pass la Confederaziun.

audio UBS cumpra CS – il Cussegl federal ha infurmà 03:59 min, ord Actualitad dals 20.03.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 59 Secundas. audio UBS cumpra CS – valitaziun dad Adrian Camartin, correspundent Chasa federala 07:36 min, ord Actualitad dals 20.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 7 minutas 36 Secundas.

Per trais milliardas francs

La UBS paja trais milliardas francs per la Credit Suisse, quai en furma dad aczias. Quai munta ch'i dat 0,76 francs per aczia da la CS. Per cumparegliar: il venderdi saira valeva ina aczia da la CS 1,86 francs.

La fusiun duai esser terminada enfin la fin dal 2023.

Plans da l'UBS cun la CS Avrir la box Serrar la box Colm Kelleher, il president dal cussegl d'administraziun da la banca UBS, ha declerà avant las medias: «Questa integraziun garantescha l'avegnir da la plazza da finanzas svizra». L'UBS vegnia a reducir la part d'investiziuns da la Credit Suisse. Plinavant vegnia quella adattada a la «cultura conservativa da la facultad da la banca». Ultra da quai annunzia Kelleher che Ralf Hamers vegnia er en l'avegnir ad esser CEO da la banca.

Las decisiuns èn vegnidas fatgas sin basa d'ordinaziun d'urgenza dal Cussegl federal. Quel dretg è dentant limità. Il parlament sto perquai dar ses consentiment.

00:44 video President da la Confederaziun davart la surpigliada Or da News-Clip dals 19.03.2023. laschar ir. Durada: 44 Secundas.

Regenza deplorescha che surpigliada è necessaria

Cun surpigliar la Credit Suisse gida l'UBS a segirar la stabilitad finanziala, scriva la Banca naziunala svizra (SNB). Plinavant hajan ins uschia chattà ina varianta per proteger l'economia publica svizra.

«Spirala negativa» da la Credit Suisse Avrir la box Serrar la box Tenor Marlene Amstad, presidenta dal cussegl d'administraziun da la Finma, saja la soluziun «stabila». La Credit Suisse saja ils ultims mais vegnida en ina spirala negativa. Malgrà ch'ella ha adina accumplì las cundiziuns regulatoricas, haja la glieud pers la fidanza en la banca da tradiziun svizra. Ils cas en ils Stadis Unids hajan accentuà quella spirala negativa, las autoritads hajan stuì vegnir activas, uschia Amstad.

Il Cussegl federal deplorescha, che la Credit Suisse n'ha betg pudì schliar sez ses problems. Quai ha la ministra da finanzas, Karin Keller-Sutter, ditg la dumengia saira avant las medias. Il Cussegl federal saja dentant persvas d'avair cun la versiun actuala ina buna soluziun. Cun quella veglian ins salvar ils interess da la Svizra, uschia Keller-Sutter.

01:11 video KKS: «Deplorabel che la CS na po betg schliar problems sez» Or da News-Clip dals 19.03.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 11 Secundas.

Senza soluziun avessi dà grondas consequenzas per clients privats, ha il Cussegl federal communitgà. In concurs da la Credit Suisse avess gì consequenzas fatalas. Tenor il schef da la SNB, Thomas Jordan, saja la decisiun stada necessaria, cun quai che la Credit Suisse vala sco relevanta per il sistem.

Sin la dumonda d'in schurnalist, quant che «quest'acziun vegn a custar la populaziun», respunda Karin Keller-Suter, ch'in concurs avess creà ina pli gronda perdita. Il ristg per ils pajataglias saja pitschen.

Reacziuns sin ils schabetgs