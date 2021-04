L'aviatica sa chatta en la pli gronda crisa da sia istorgia e quai dapi bunamain in onn. Tge consequenzas che quai ha propi per la Swiss, n'è anc betg enconuschent. Ils plans per redimensiunar la flotta vegnan dentant adina pli concrets.

Mesiras da spargn portan fritg

Bain han las mesiras da spargn gì in tschert effect, uschia hai num en la communicaziun. La airline ha tenor atgnas indicaziuns controllà strictamain sias expensas, franà divers projects ed investiziuns sco la cumpra da novs aviuns.

Plinavant retiran en il mument blers da las emploiadas e dals emploiads lavur curta.

En l'entira interpresa èn anc adina bleras persunas en lavur curta.

Er tar la direcziun sajan las plazzas vegnidas reducidas per 20% e fin la fin da l'onn duain sur l'entira Swiss fin 1'000 plazzas vegnir stritgadas. Quellas mesiras na tanschian dentant betg, tenor la Swiss stoppian ins uss ir sur ils cudischs. Cunzunt tar ils viadis da fatschenta quintan ins cun ina reducziun permanenta ils proxims onns. Ord quest motiv stoppian ins er far patratgs, sch'i dovria anc tut ils aviuns. In redimensiunament da la flotta vegn pli e pli concret. Tge ch'è dentant planisà, na vul la Swiss anc betg tradir.