L'ovra atomara da Mühleberg vegn distatgada oz da la rait. In pass impurtant per la midada en il sectur d'energia decidì dal Cussegl federal il 2011 en consequenza da l'accident a Fukushima.

Igl è ina premiera en Svizra. Oz vegn l'ovra atomara da Mühleberg distatgada da la rait electrica. Il concern d'energia BKW terminescha uschia ina era ch'ha cuzzà bunamain 50 onns. Il Cussegl federal ha decidì la stad 2011, suenter l'accident nuclear da Fukushima da sortir da la forza atomara. Il 2013 ha la BKW communitgà da betg pli producir forza electrica cun l'ovra da Mühleberg.

Ina lunga via

Cun strubar l'interruptur cumenza in lung temp da demontascha. Enfin il 2024 duessan esser allontanads ils bastuns nuclears, enfin il 2030 tut las funtaunas radioactivas ed il 2034 duessan esser a fin tut las lavurs.

Custs betg calculabels

Per l'expert Alexander Budzier da l'universitad dad Oxford èn ils custs per las lavurs da demontascha e specialmain ils custs per dismetter e deponer il material radioactiv grev da calcular. Il quint da l'Uffizi d'energia da 24,5 milliardas francs na saja dentant betg realistic. Budzier quinta cun enfin il traidubel, spezialmain cunquai ch'i na saja anc betg enconuschent nua che la deponia finala per rument radioactiv vegnia ad esser.

RTR actualitad 06:00