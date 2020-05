Ils blers pajais europeics construeschan dapli implants da vent e da sulegl per producir electricitad che la Svizra. Quai demussa ina rangaziun da la Fundaziun svizra per energia SES. Mo 5 dals 29 pajais europeics ch'èn vegnids intercurrids produceschan per chau damain energia ord sulegl e vent che la Svizra.

Uschia na possia la Strategia d'energia 2050 betg vegnir cuntanschida. Cun il tempo actual possian las ovras atomaras vegnir remplazzadas pir la fin dal tschientaner cun electricitad da vent e da sulegl.

