Anc mai èn vegnids installads tants implants solars sco il 2020. Per remplazzar l'energia atomica e fossila dovri dentant radund 15 giadas dapli forza solara.

L'onn passà hai dà in record da novs implants solars

L'onn 2020 è l'augment d'implants solars creschì per var 50% cumpareglià cun l'onn avant ed ha uschia cuntanschì cun 493 megawatts in nov record. Quai resulta da la statistica che la federaziun da branscha Swissolar ha publitgà la mesemna.

Il martgà per implants solars è creschì en tut ils segments. In grond augment hai oravant tut dà tar implants sin bajetgs d'industria, da mastergn e dal sectur da servetschs sco er tar implants cun ina prestaziun da passa 100 kilowatt.

Cuvrì 4,7% dal basegn d'energia svizzer

La fin dal 2020 èn stads installads tants implants solars che tanschan per ina prestaziun da 3 gigawatts. Quai correspunda a 4,7% dal consum da forza electrica total da la Svizra. Swissolar stima, che quella cumpart ha entant gia surpassà ils 5%.

Per realisar la sortida planisada da la Svizra or da l'energia atomara, dovria dentant in massiv augment dad energia solara. Tenor la federaziun da branscha stuess vegnir amplifitgada l'energia solara sin radund 50 gigawatts cun ina producziun da 45 uras terawatt.