Tenor l'enquista aifer la partida prefereschian 53% dals commembers in num cun l'expressiun «center». Tant in num cun ina relaziun a las valurs burgais-socialas sco er in num cun «cristifidaivel» chattian pli pauc sustegn, rapporta oz il Blick. Circuls da partida han confermà las infurmaziuns envers l'agentura da novitads Keystone-SDA. La PCD vul infurmar l'entschatta fanadur uffizialmain davart ils resultats.

Valurs cristianas n'èn betg giavischadas el num

En la retschertga dal institut gfs.berna sa mussia ch'in num da partida che sa referescha sin valurs cristianas vegn er valità da la populaziun sco schletta opziun. Tenor la retschertga han bunamain 80% dals dumandads ordaifer la partida inditgà che questa opziun saja la pli schletta.

In'analisa en las trais grondas regiuns linguisticas haja mussà, che la basa saja dal avis, ch'ins possia cuntanscher meglier novs electurs cun l'expressiun «center» u «democratica».

