2,47 milliuns passagiers han fatg diever da l'eroport da Turitg l'avust. Cumpareglià cun avant la pandemia èn quai anc adina circa ina mesa milliun passagiers pli pauc. Però mussa il trend ensi, uschè ils gestiunaris da l'eroport.

Igl èn pli che dubel uschè blers passagiers sco durant l'avust 2021. Lura valevan anc las mesiras cunter la derasaziun dal virus da Corona, scumonds dad entrar pajais ed obligatoris da testar u vaccinar per dastgar sgular.

Traffic da rauba sur l'eroport betg creschì

Er il dumber da sgols è creschì per in terz, cumpareglia cun l'onn passà. E la svieuta da las fatschentas a l'eroport è creschida, cunzunt aifer la zona da passagiers. Nagin augment hai dà en il traffic da rauba: 30'972 tonnas han ins chargià u dischargià sin la pista. Uschè resta il traffic aviatic a Turitg sin in nivel pli bass che avant la pandemia per il mument.