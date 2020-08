La Chadaina da Fortuna appellescha a la solidaritad per las persunas en il Libanon. La populaziun ha tutgà ina catastrofa nunditga. Dar pon ins a partir d'immediat via las suandantas pussaivladads:

Per donaziuns Online:

glueckskette.ch , il link avra en ina nova fanestra

Conto da banca:

10-15000-6, cun inditgar il chavazzin «Nothilfe Libanon»

Il donn chaschunà entras l'explosiun a Beiru è talmain grond, che la bilantscha è be provisorica. Passa 130 persunas han pers lur vita e 5'000 èn blessads. Il port da la citad è vegnì destruì cumplettamain e la citad sezza è devastada. Suenter la guerra burgaisa dals onns 70 ed 80, guarda la citad ussa puspè or sco durant la guerra. Per il pajais èsi ina catastrofa memia bler, suenter ch'el è crudà il 2019 en ina crisa economica. Ed er la crisa da corona ha gia chaschunà che blers ospitals èn surdumandads.

5 ovras d'agid en il lieu

La Caritas, la Crusch cotschna svizra, HEKS, Medair e Terre des hommes èn en acziun a Beirut per evaluar tge che la populaziun dovra ed er per dar emprim agid. Grazia a lur bunas enconuschientschas dal pajais saja la collavuraziun cun las autoritad localas e las organisaziuns umanas buna e l'agid vegn svelt al lieu, scriva la Chadaina da Fortuna.

Donaziuns per quels senza suttetg

Il basegn per agid saja grond, scriva la chadaina. I na giaja betg be per la tschertga da survivents en las ruinas e lur provediment medicinal. Impurtant saja er da tgirar las radund 300'000 persunas che n'han suenter l'explosiun nagin dachasa pli. Intgins han pudì vegnir a susta tar lur parents, blers auters èn en scolas ed auters bajetgs publics nua che tut sto anc vegnir endrizzà per tantas persunas. Quels dovran urgentamain aua, nutriment e chaussas essenzialas sco cuvertas, products d'igiena, utensils per cuschinar, euv.