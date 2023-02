Il Cussegl federal ha anc ina giada accentuà che la Svizra n'exporta naginas armas en l'Ucraina e ch'el na lubescha er betg ad auters pajais, che han armas da la Svizra, da dar vinavant quellas. Il president da la Confederaziun, Cusseglier federal Alain Berset ha ditg ch'ins stettia tar la via da surpigliar las sancziuns, in sustegn cun armas na vegnia però betg en dumonda.

Alain Berset accentuescha: Sancziuns bain, armas betg, 22.02.2023.

Ier aveva la Cumissiun per politica da segirezza dal Cussegl naziunal communitgà ch’ella veglia far pussaivel ad auters pajais da furnir material da guerra svizzer a l'Ucraina. La discussiun davart l’export dad armas vegn ad esser in punct da debatta en la sessiun da primavaira che cumenza l'emna proxima.